Das Musikvideo zur Single "Dance To This" von Ariana Grande (25) und Troye Sivan gibt es jetzt auch in der Kids-Version! Am Dienstag veröffentlichte der Regisseur Jake Wilson (33) aus Pennsylvania sein Remake, das in den US-Medien durch die Decke ging. Als Mini-Ariana löst die siebenjährige A’naiiyah Reyes wahre Begeisterungsströme aus. Der zehnjährige Caden Adamonis überzeugt ebenfalls in seiner Rolle als Mini-Roye – das finden auch die beiden Weltstars!

