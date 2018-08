Am 15. August läuten bei Alles was zählt die Hochzeitsglocken – doch werden die Feierlichkeiten in einer Katastrophe enden? Igor Dolgatschew (34) und Kaja Schmidt-Tychsen (37) müssen es wissen: Ihre Rollen Deniz Öztürk und Jenny Steinkamp werden schließlich in der großen Jubiläumsfolge vor den Traualtar schreiten. Promiflash traf die Schauspieler kürzlich am Set, wo sie vorab schon ein wenig über die 3000. Folge verraten haben: "Die Jubiläumsfolge wird sehr viel mit einer Hochzeit zu tun haben. Aber es bleibt halt, sonst wären es ja nicht die Steinkamps und Öztürks, spannend und immer ein bisschen wackelig, sodass man bis zum Schluss nicht weiß, wird es überhaupt stattfinden, oder nicht? Wird einer von uns tot umfallen? Es könnte alles sein."

