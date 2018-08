Die Kardashian-Schwestern konkurrieren seit Jahren miteinander: Wer ist die Schönste? Wer die Erfolgreichste? Wer datet den heißesten Kerl? Nun hat die Geschwister-Rivalität offenbar einen neuen Höhenpunkt erreicht – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Kourtney (39) und Kim (37) sollen sich doch tatsächlich darüber gestritten haben, wer von ihnen den besseren Sex hat. Anscheinend läuft es also auf ein Battle zwischen Kourtneys Toyboy, dem Male-Model Younes Bendjima (25), und Kims Ehemann, dem Rapper Kanye West (41), hinaus.

In wessen Schlafzimmer geht es denn nun wilder zu? Gegenüber HollywoodLife plauderte ein Insider intime Details der Sex-Debatte aus. Seit Kourtney mit ihrem deutlich jüngeren Freund zusammen ist, soll sie fast pausenlos von ihrem wilden Liebesspiel schwärmen. "Die ständige Angeberei darüber, wie viel Sex sie hat, hat Kim wirklich genervt und sie unter Druck gesetzt, mitzuhalten. Also versucht sie nun, Kourtney zu übertreffen", erzählte der Promi-Experte in dem Interview. Kim sei fest davon überzeugt, dass ihre bessere Hälfte Kanye die Energie eines Mannes in seinen Zwanzigern habe und ihr Sexleben besser sei als das ihrer Schwester.

Auch den Rest des Kardashian-Jenner-Clans wollten Kim und Kourtney in ihren "Wettbewerb" involvieren – allerdings ohne Erfolg. "Kylie (20) findet das lächerlich und will nicht darüber sprechen, was sie und Travis Scott (26) so treiben", erklärte der Insider. Kendall (22) habe sich die Diskussion zwar angehört, sich jedoch nicht weiter zu dem Thema geäußert. Und Khloe (34)? Die zog sich geschickt aus der Affäre, indem sie anbot, den Schiedsrichter-Part bei dem Duell ihrer Schwestern zu übernehmen.

Dimitrios Kambouris / Getty Kanye West und Kim Kardashian bei einer Feier von Harper's Bazaar

Instagram / kourtneykardash Die US-Stars Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian

