Split­ter­fa­ser­nackt und pitschnass! Mel B. (43) genießt den Sommer in vollen Zügen – und das nicht alleine. Das ehemalige Spice Girls-Mitglied sorgte jetzt mit einem sehr intimen Schnappschuss für Schlagzeilen. Auf den sozialen Netzwerken zeigte sich die America's Got Talent-Jurorin komplett hüllenlos beim Baden. Als wäre das noch nicht spektakulär genug, presst die Sängerin dabei ihren entblößten Körper an einen Mann. Doch wer ist der Unbekannte, an dem die nackte Mel wie ein Klammeräffchen hängt?

Auf den Instagram-Fotos zu sehen: Völlig ungeniert und textilfrei umarmt die Brit-Musikerin den kahlköpfigen Mann im Pool. Allerdings handelt es sich bei dem männlichen Nackedei nicht um den neuen Partner der 43-Jährigen, sondern um ihren BFF Gary Madatyan. Dass die zwei nur Freunde sind, machen auch Mels Hashtag "Wahre Freundschaft endet nie" und die Bildunterschrift "Mein Bestie" deutlich.

Das ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass sich das Ex-Scary Spice mit Gary zeigt. Immer wieder sind die beiden gemeinsam unterwegs. Zum ersten Mal Aufmerksamkeit bekam ihre Beziehung kurz nach Mels Scheidung von Filmproduzent Stephen Belafonte (43). Damals wurde gemunkelt, dass die beiden ein Paar seien. Doch ein Insider stellte klar: Der Haarstylist aus Hollywood und Melanie sind nur gute Freunde. Freunde, die offensichtlich ab und zu auch gerne mal nackt zusammen baden gehen.

Clint Brewer / Splash News Mel B. in Pasadena im März 2018

Instagram / officialmelb Mel B. mit ihrem Kumpel Gary Madatyan

D&J / Splash News Mel B. und Gary Madatyan bei der Republic Records MTV VMA Party

