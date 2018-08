Bei The Biggest Loser reduzierte Nicole Handwerker (22) vor laufender Kamera ihr Körpergewicht. Jetzt ist die ehemalige Abnehmshow-Kandidatin schwanger von ihrem Freund Giulio Arancio. Aber auch in der Kugel-Zeit gönnt sich die Bald-Mama keine Auszeit von Sport und ihrem Ernährungsplan. Erst kürzlich verriet Nicole: Sie hat Angst, in der Schwangerschaft zuzunehmen! Promiflash gibt die werdende Mutter jetzt ein Schwangerschafts-Update und offenbart: So sehr achtet sie aktuell wirklich auf Fitness und ihre Ernährung!

"Mir ist es unglaublich wichtig, während der Schwangerschaft weiter Sport zu machen", gibt Nicole im Interview zu. Die Bewegung helfe ihr einfach, mit den Beschwerden der Baby-Bauch-Zeit klarzukommen. Die 22-Jährige achtet außerdem besonders darauf, was sie zu sich nehme. Der Grund: "Man weiß jetzt ja auch, dass das kleine Würmchen sozusagen mit Mama isst."

In beiden Bereichen ist es vor allem Schatz Giulio, auf den sich das TV-Gesicht immer verlassen kann. Der DSDS-Star gehe mit ihr trainieren und unterstütze sie allgemein sehr in der Schwangerschaft: "Er sagt mir immer wieder, dass ich wunderschön bin, auch mit ein paar Pfunden mehr auf den Rippen, die ich durch die Schwangerschaft schon drauf habe."

Instagram / nicole.handwerker Nicole Handwerker und Giulio Arancio, TV-Stars

Anzeige

Facebook / Nicole Handwerker Nicole Handwerker

Anzeige

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio und Nicole Handwerker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de