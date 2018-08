Jetzt geht's für Julia Anna Friess (28) in die heiße Hochzeitsphase! Die Ex-Bachelor-Kandidatin begab sich erst 2017 im TV auf die Suche nach der ganz großen Liebe. In Rosenkavalier Sebastian Pannek (32) fand sie die zwar leider nicht – dafür aber kurze Zeit später erneut in ihrem Ex-Freund. Nun wollen sich die beiden in zwei Wochen endlich das Jawort geben – und je näher der große Tag rückt, desto größer wird die Aufregung. Im Promiflash-Interview gestand die Musicaldarstellerin jetzt: Die Nervosität lässt sie manchmal zu Brautzilla mutieren!

Was genau Anna Julia manchmal dazu bringt, ein wenig zum Monster zu werden, sind vor allem die vielen kleinen Dinge, die vor dem großen Tag noch erledigt werden müssen – und die einfach nicht so einwandfrei über die Bühne gehen wollen, wie eigentlich gewünscht: "Mein Brautkleid ist noch beim Schneider in Köln und wiegt elf Kilo. Ein Kleid für das Standesamt habe ich noch nicht." Und als würde das nicht Zeitdruck genug bedeuten, gibt es dann auch noch ein paar kleine Probleme in puncto Dekoration: "Wir haben 30.000 Blütenblätter für meine Gang zum Altar bestellt und der Versand verzögert sich." Voraussichtlich kämen die nun sogar erst am Morgen des Hochzeitstages an.

Doch nicht nur Julia Anna steht langsam unter Strom. Auch ihr Schatz kann sich da manches Mal anschließen: "Mein Liebster flippt manchmal mit mir gemeinsam aus und dann steigern wir uns so rein, dass wir irgendwann so lachen müssen und uns das Thema dann gar nicht mehr sooo schlimm oder wichtig vorkommt", plauderte die 28-Jährige weiter aus. Beschwichtigen kann er seine Herzdame dann aber doch oftmals: "Er sagt immer, dass ihm alles drum herum egal ist. Er würde mich im Kartoffelsack heiraten." Und das sollte letztendlich ja auch die Hauptsache sein!

Julia Anna Friess

Julia Anna Friess und ihr Verlobter

Julia Anna Friess und ihr Verlobter

