Maria Hering (31) ist frisch verliebt. Zwei Jahre nach der Trennung von Protz-Millionär Bastian Yotta (41) hat die Blondine nun einen neuen Mann an ihrer Seite. Im Februar dieses Jahres zeigte sie ihren Freund Matthew zum ersten Mal in den sozialen Netzwerken und machte die Beziehung damit öffentlich. Trotzdem hält sich die Powerfrau noch sehr bedeckt, was Pärchenfotos angeht. Nun beglückte sie ihre Follower aber mit einem Schnappschuss – und der ist ziemlich sexy.

Auf Instagram postete die 31-Jährige am Donnerstag ein Foto, das sie und ihren Schatz beim Planschen im Pool zeigt. Die Beauty liegt ganz entspannt auf einer Luftmatratze und schaut ihren Liebsten an, der grinst wiederum ganz glücklich in die Kamera. Ob das vielleicht daran liegt, dass er seiner Freundin beherzt an die Brust fasst? Maria scheint kein Problem mit dem Busen-Grapscher zu haben, denn sie das Bild kommentierte mit den Worten: "Rund um die Uhr glücklich. Ich fühle mich geliebt. Magisch."

Während Maria auf Wolke sieben zu schweben scheint, ist es im Liebesleben ihres Ex Bastian gerade ziemlich ruhig. Nach dem Liebesaus mit dem Model bandelte er unter anderem mit seiner Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Kollegin Natalia Osada (28) an. Die Beziehung hielt allerdings nur wenige Wochen. Momentan will sich der Wahlamerikaner aber sowieso auf seine Karriere konzentrieren: Erst vor Kurzem kündigte er an, dass er jetzt auf YouTube durchstarten wolle.

Instagram/mariahering_ Maria Hering mit ihrem Freund in Brasilien, Februar 2018

Instagram / mariahering_ Maria Hering

Instagram / yotta_life Bastian Yotta

