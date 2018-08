Bibi Heinicke (25) setzt ihre Baby-Kugel perfekt in Szene. In nicht ganz zwei Monaten werden die YouTuberin und ihr Verlobter Julian Claßen (25) zum ersten Mal Eltern. Und bis dahin gilt es, das Bäuchlein modisch optimal zu verpacken – oder auch nicht, denn jetzt präsentiert die Bald-Mami einen völlig unverhüllten Blick auf ihren Body: Bibi lässt sich in der 32. Schwangerschaftswoche sexy im Bikini ablichten.

Julian und Bianca gönnen sich zurzeit noch ein wenig Entspannung im Urlaub. Wohlverdient, wenn man bedenkt, dass es mit dieser Ruhe wohl spätestens im September vorbei sein wird. Dann soll der Sohnemann des Webvideo-Paares nämlich das Licht der Welt erblicken. Die Auszeit weiß Bibi bestens zu genießen: Nur mit einem pinken Samt-Bikini bekleidet relaxt sie in einem Café am Strand und beweist damit, wie groß ihr Baby-Bäuchlein schon geworden ist. Genau das fällt der werdenden Mutter wohl auch selbst auf: "Könnte sein, dass ich in den letzten Monaten ein wenig zugenommen habe", lauten die ironischen Zeilen zum Post.

Zugenommen hat die Millionen-Influencerin im bisherigen Verlauf ihrer Schwangerschaft noch nicht gerade viel. Nur 6,5 Kilogramm mehr bringt Bibi momentan auf die Waage. Dieses Update teilte sie erst kürzlich mit ihren Followern.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Paar

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke in der 27. Schwangerschaftswoche

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

