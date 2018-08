Laura Maack (31) ist hin und weg! Vor wenigen Tagen lernte die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zum ersten Mal das Söhnchen ihrer Serienkollegen Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) kennen. Beim Anblick des kleinen Sprosses konnte die Pastellliebhaberin offensichtlich kaum an sich halten – und auch im Promiflash-Interview kam die 31-Jährige kaum noch aus dem Schwärmen heraus. "Also, als Frau ist das halt echt… gerade, wenn man ein bisschen älter ist und dann so ein Baby sieht… da kriegt man schon Pipi in die Augen", gab die Laiendarstellerin bei der Eröffnung des neuen "Dirty Dancing"-Raums im Madame Tussauds Berlin begeistert zu.

WENN; jenefer_riili/Instagram Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de