Melissa Zerhau will unsicheren Teens Mut machen! Seit über einem Jahr gehört sie zur Berlin - Tag & Nacht-Crew. Ihre Figur Jacky liebt Alina (Saskia Beecks), wohingegen Melissa selbst heterosexuell ist. Ihre Rolle schätzt sie nicht nur wegen der Einblicke in ein anderes Leben, wie sie Promiflash verriet. "Es hilft bestimmt vielen Jugendlichen, die in der Situation sind, sich das angucken und vielleicht Mut dadurch bekommen, sich zu äußern dazu oder sich zu outen. Ich hoffe auch, dass ich ein paar Leuten damit weiterhelfen konnte", erklärte die Berlinerin, warum sie Teens ermutigen will, zu ihrer Sexualität zu stehen – denn die sollte 2018 eigentlich gar kein Streitthema mehr sein.

