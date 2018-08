Da ist jemand mächtig stolz! Vor Kurzem gab Inci Elena Sencer (25) bekannt: Wenige Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter wird sie bald schon ein zweites Mal Mama. Nachdem die Baby-Bombe mehr oder weniger unfreiwillig geplatzt ist, hält die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihre Fans nun via Social Media regelmäßig mit Schwanger-Updates auf dem Laufenden. Auch jetzt gewährt sie wieder sehr persönliche Einblicke und teilt ein allererstes Ultraschallbild ihres Babys.

"Wie versprochen mein Ultraschallbild, aktuell bin ich in der 21. Schwangerschaftswoche", beginnt die Schwangere ihren Post auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie einen Schnappschuss, auf dem sie stolz das Ultraschallbild in den Händen hält: "Wir sind so unglaublich glücklich über dieses zweite Wunder." Wunder ist ein gutes Stichwort, denn weiterer Nachwuchs war eigentlich noch nicht so schnell geplant – schließlich erblickte Töchterchen Mila erst im Dezember das Licht der Welt. Trotz des unerwarteten Familienzuwachses schwebt Inci jetzt im absoluten Baby-Himmel und kann es gar nicht erwarten, ihr Würmchen in wenigen Monaten persönlich kennenzulernen.

Mit dem Ultraschall-Pic allein geben sich die Fans allerdings noch lange nicht zufrieden. Ihnen brennt vor allem eine Frage auf der Zunge: "Wisst ihr schon, was es wird?" Tatsächlich weiß die 25-Jährige bereits, ob es ein Junge oder Mädchen wird – aber das bleibt noch ein wohlbehütetes Geheimnis.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, TV-Persönlichkeit

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit Töchterchen Mila

