Passen Germany's next Topmodel und glückliche Beziehungen etwa einfach nicht zusammen? Viele Kandidatinnen gingen total verliebt in das Modelcasting und beendeten die Show später als Single. In der vergangenen Staffel zerbrachen gleich mehrere Beziehungen. Im Promiflash-Interview beweisen die Nachwuchsmodels Stephanie Groll und Franziska Schwager (23) aber, dass Heidi Klums (45) Modelsuche nicht immer mit einem gebrochenen Herzen enden muss: Sie sind beide immer noch total happy mit ihren Partnern!

Instagram / stephanie.topmodel.2018; Instagram / franziskaschwager



