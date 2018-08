Orlando Bloom (41) entpuppt sich als sexy Tierfreund! Aktuell steht der Schauspieler für das Theaterstück "Killer Joe" in London auf der Bühne. In einer Szene ist der Kinostar dabei splitterfasernackt. Auch auf seinem Social-Media-Profil verzichtete der Brite in der Vergangenheit nur zu gerne auf überflüssige Kleidungsstücke. Nun beglückt er seine weiblichen Verehrerinnen erneut mit einem freizügigen Clip: In seiner Instagram-Story rettet er eine Spinne, die sich in seinem Badezimmer verirrt hatte – und zur Freude seiner Follower schien er dabei völlig hüllenlos zu sein!

