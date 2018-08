Im Sommerhaus der Stars wurde diese Woche geschlabbert, was das Zeug hielt: Die Promis mussten in ihrer zweiten Challenge verschiedene Gegenstände erraten – mit ihren Zungen. Und weil zu zweit meist alles schöner ist, benetzten die Paare gleichzeitig Gurke, Gummiente und XXL-Wäscheklammer. Für die Zuschauer boten sich einmalige Bilder: Sie feierten das Leck-Rätsel in den sozialen Netzwerken und forderten eine weitere feuchte Vorstellung!

"Ich sehe dabei zu wie Menschen an Sachen lecken. Und ich weine vor lachen", schrieb eine Userin auf Twitter. "Das ist jetzt schon mein Lieblingsspiel", twitterte eine weitere. Doch auch die männlichen Nutzer waren ganz angetan: "Also das macht mich jetzt fast ein bisschen an. Die 70er-Jahre-Pornomusik macht die Sache noch schmieriger." Die Gemeinde hätte da schon eine Idee, wo sich das Game ebenfalls anbieten würde: "Können wir das Spiel bitte mit ins Dschungelcamp nehmen?"

Die heiße Zungen-Action könnte auch in einem weiteren TV-Format Einzug halten: Die Kandidaten von Love Island würden sich bestimmt über die Züngelei freuen – oder? Schließlich haben dort auch die Sommerhaus-Star Stephanie Schmitz und Julian Evangelos auch passenderweise ihre Karriere begonnen. Was meint ihr? Stimmt ab!

MG RTL D Stephanie Schmitz und Julian Evangelos bei einer Sommerhaus-Challenge

Love Island, RTL II Julian und Stephanie bei einem "Love Island"-Spiel

Love Island, RTL II Bastian und Mechele, "Love Island"-Kandidaten

