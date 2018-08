Annetta Negare ist unter der Haube: Am Montag haben sich das Playmate und ihr Schatz Tobias Reiner in einem Hamburger Standesamt das Jawort gegeben. Ganz in Weiß mit silbern funkelnden Pumps schlenderte sie anschließend mit ihrem Liebsten die Alster entlang. Auf ein Brautkleid verzichtete die hübsche Blondine und entschied sich stattdessen für eine Corsage und eine Hose. Die große Hochzeitsfeier im traditionellen Brautkleid soll allerdings schon bald folgen.

"Die Trauung war traumhaft. Mein bester Freund hat für uns gesungen und wirklich alle haben geweint", schwärmte die 25-Jährige im Interview mit Bild. Um den romantischen Hochzeitstag abzurunden, unternahm das frisch vermählte Paar später eine Dampferfahrt mit Sektempfang auf der Alster und begab sich zum Abendessen schließlich in ein griechisches Restaurant. Die große Feier soll in naher Zukunft mit Annettas Familie in Moldavien nachgeholt werden.

Nachdem nun endlich die Hochzeitsglocken geläutet haben, steht für die gebürtige Stuttgarterin nur noch eines im Fokus: Sie möchte am liebsten zwei Kinder bekommen! Für ihr neues Leben will sie ihre Erotik-Jobs in Zukunft auf ein Minimum beschränken, wie sie betonte: "Kleinere Jobs werde ich noch machen, aber ich möchte mich auf meine Rolle als Hausfrau und Mutter konzentrieren."

Instagram / annetta_negare Tobias Reiner und Playmate Annetta Negare

Instagram / annetta_negare Screenshot aus Annetta Negares Instagram-Story

SplashNews.com Playmate Annetta Negare bei der Playboy Club Tour 2017 in Berlin

