Was für eine Silhouette! Daniela Katzenbergers (31) orangefarbenes Spitzenkleid schaffte es schon einmal in die Schlagzeilen: Bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca sorgte eine harmlose Wölbung für viel Aufsehen – Dani hatte sich vor dem Event noch ein leckeres Essen gegönnt und schwups, da hagelte es mal wieder nur so vor Schwangerschaftsgerüchten. Jetzt stehen aber ganz andere Katzen-Kurven im Fokus!

Nicht nur die Kameraleute des Events knipsten Dani in ihrer grellen Robe – für Instagram hielt sich die Kultblondine auch selbst in ihrem Outfit fest. Auf diesen Schnappschüssen gebührt aber nicht ihrer dort noch nüchtern-flachen Körpermitte, sondern ihren kurvigeren Bodyparts alle Aufmerksamkeit. "#InPOseGeschmissen und #BauchReinBrustRaus", kündigte die prominente Ulknudel in der Bildunterschrift an und versprach damit nicht zu viel. Neben der wohlgeformten Oberweite begeistert vor allem ihre knackige Kehrseite ihre Follower.

"Was für eine Traumfigur", "Dein Hintern sieht so megagut aus" und "Du hast wohl den allergeilsten Arsch der Welt", reden Danielas Bewunderer nicht um den heißen Brei herum. Na, da hat sich ihr knallhartes Po-Workout wohl ausgezahlt.

Starpress/WENN.com Daniela Katzenberger bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Autorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de