Was läuft wirklich zwischen Saskia Atzerodt (26) und Nico Gollnick (28)? Die Sommerhaus der Stars-Siegerin 2017 und der Kandidat der aktuellen Staffel wurden vor Kurzem innig miteinander gesichtet. Das Problem dabei: In der Reality-Show und derzeit auch offiziell ist Nico noch mit Patricia Blanco (47) liiert! Dass sie und der Unternehmer ein Paar seien, stritt Saskia zwar ab, doch einer ist sicher, dass da mehr geht: Ihr Ex Nico Schwanz (40) glaubt nicht, dass die Blondine und der TV-Teilnehmer nur gute Freunde sind, wie er Promiflash verriet!

Das Male-Model kennt die verdächtigen Pics der beiden und schätzt die Situation daher nicht als rein freundschaftliches Treffen ein, wie es Nico und Saskia vorgeben. "Man hat ja auch die Bilder von Nico und Saskia gesehen. So was machen normale Freunde nicht, sich mit der Hand auf dem Arsch küssen", sagte der 40-Jährige auf Promiflash-Anfrage. Der Ex-Dschungelcamper, der selbst seit einiger Zeit neu verliebt ist, wünscht den beiden viel Glück, falls sie ein Paar sein sollten – hatte aber auch bereits starke Bedenken an Saskias ehrlichen Absichten geäußert.

In der Tat lassen die Schnappschüsse durchaus den Schluss zu, dass es zwischen Blanco-Freund Nico und Saskia ordentlich knistert: Auf einem Bild ist zu sehen, wie der 28-Jährige seine linke Hand auf ihren Po legt – angeblich sollen sich die zwei am Freitag im Berliner Club Badeschiff sogar geküsst haben. "Ich bin Single. Und ich habe auch keine Schmetterlinge im Bauch. Wir haben uns nur getroffen, um übers Sommerhaus zu quatschen", erklärte dagegen Saskia.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Max Kohr Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2017

Anzeige

MG RTL D Saskia Atzerodt bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de