Für Emily (Anne Menden, 32) und Paul (Niklas Osterloh, 29) geht es in der morgigen GZSZ-Episode vor den Traualtar: Nach etlichen Turbulenzen wird sich das Serienpaar das lang ersehnte Jawort geben. Die letzte Hochzeit in der beliebten RTL-Soap ist bereits gut ein Jahr her: Damals schlossen Sunny alias Valentina Pahde (23) und Felix (Thaddäus Meilinger, 36) den Bund fürs Leben, mittlerweile sind die beiden Serienfiguren jedoch schon wieder getrennt. Wie gefällt es Sunny-Darstellerin Valentina, das Braut-Zepter weiterzureichen und welche der beiden Darstellerinnen ist ihrer Meinung nach die schönere Braut?

In einem Interview mit dem Ok-Magazin spricht die 23-Jährige Klartext, von Neid ist dabei keine Spur. "Ich freue mich sehr für die beiden Rollen. Nach langem Hin und Her und sehr viel Familiendrama haben Emily und Paul endlich ihren großen Tag", sagte die Schauspielerin. Die Frage nach dem perfekteren Brautkleid konnte Valentina hingegen nicht beantworten. "Beide Kleider sind wunderschön. Ich könnte mich nicht entscheiden und würde daher glatt zwei Mal heiraten", witzelte sie.

Im Gegensatz zu Sunny zeigt Emily weniger Haut – dafür wählt sie einen weitaus opulenteren Schleier als ihre Vorgänger-Braut! Während Sunnys rückenfreie Robe die Blicke auf sich zog, ist bei Emily der weiße Spitzentraum auf dem Kopf ein Hingucker. Welches Hochzeitsoutfit sagt euch mehr zu? Stimmt ab?

MG RTL D / Rolf Baumgartner Anne Menden und Niklas Osterloh als Emily und Paul bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) mit Emilys Tochter Kate

RTL / Sebastian Geyer Valentina Pahde als GZSZ-Braut

