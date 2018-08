Die Alles was zählt-Familie hat ein neues Mitglied! Am Dienstagmorgen wurde Serienschauspielerin Juliette Greco (37) zum zweiten Mal Mama – und brachte ein gesundes Söhnchen zur Welt. Aus dem Häuschen sind aber nicht nur die Blondine, Ehemann Salvatore und Töchterchen Luana, sondern auch ihre Kollegen vom AWZ-Set. Im Promiflash-Interview zum Jubiläum der 3.000 Folge am 15. August richteten die Serienstars nun besonders süße Worte an die frischgebackene Zweifach-Mami. Neben Ania Niedieck (34) und Madlen Kaniuth (44) ließ es sich auch Franzsika Benz (29) nicht nehmen, ihrer Freundin zu gratulieren. ”Liebe Juli, ich freu’ mich von Herzen, dass alles so gut geklappt hat, dass ihr jetzt zu viert seid, und ich wünsche euch eine wunderbare Vierer-Family-Time – mit Hund!”, betonte die 29-Jährige.

