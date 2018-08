Die aktuelle Hitzewelle macht auch den Promis reichlich zu schaffen. Wer etwas Luft in seinem sonst so vollen Terminkalender hat, strömt ans Meer oder an den Badesee. Lena Gercke (30), Heidi Klum (45) & Co. legen dabei großen Wert darauf, sich auf ihren Fotos perfekt in Szene zu setzen. Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (31) hat da aber überhaupt keine Lust drauf: Sie zeigt sich im Netz lieber in ganz alltäglichen Situationen – und ist auf diese Weise sexy und sympathisch zugleich!

Obwohl die Katze in den vergangenen Monaten fleißig im Fitnessstudio geschwitzt hat, ist sie mit einigen Körperpartien immer noch nicht ganz zufrieden. Trotzdem genießt sie den diesjährigen Rekordsommer in vollen Zügen und hüpft am liebsten im Bikini umher. Trotz einiger Body-Kritiker sieht es die Kultblondine auch gar nicht ein, ihre freizügigen Schnappschüsse per Fotobearbeitung zu verschönern. Ganz im Gegenteil: Sie nimmt die perfekt inszenierten Pics in der Social-Media-Welt viel lieber aufs Korn. "Ein normales Bild, wie wahrscheinlich jeder von uns mal am Pool liegt. Und einmal noch ein absolut social-media-taugliches Foto – total echt, bequem und natürlich", verdeutlicht sie auf ihrem Instagram-Profil den Unterschied.

Daniela macht auch keinen Hehl daraus, dass es bei diesen Temperaturen überhaupt kein Vergnügen ist, sich für ein glamouröses Event zu stylen. Nachdem sie sich für die Remus Lifestyle Night auf Mallorca mit schickem Kleid und mörderisch hohen Pumps ordentlich in Schale geworfen hatte, sank sie später am Abend auf einem Insta-Pic erschöpft zusammen. "Und jetzt werden ich und meine von den High Heels zerschlissenen Füße nach Hause gehen", kapitulierte sie noch vor Mitternacht am Veranstaltungsort.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger nach der Remus Lifestyle Night auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2018

