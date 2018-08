Es hätte so romantisch werden können! In der beliebten Vorabendserie Alles was zählt wird am 15. August in der 3000. Jubiläumsfolge Hochzeit gefeiert. Kaja Schmidt-Tychsens (37) Rolle Jenny Steinkamp gibt ihrer großen Liebe Deniz Öztürk, gespielt von Igor Dolgatschew (34), das Jawort – oder etwa nicht? Das lässt jetzt zumindest ein Trailer zur Highlight-Episode vermuten: Auf einen Schuss folgen bittere Tränen!

Achtung, Spoiler

Der Hochzeitstag von Deniz und Jenny beginnt so vielversprechend. Der Garten des Steinkamp-Anwesens ist festlich geschmückt, die Gäste sind in Feierlaune, der Bräutigam steht vor dem Altar – nur von der Braut fehlt jede Spur. Der Grund: Serienbösewicht Ralf Rottmann (Marko Dyrlich, 43) ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und hat Jenny als Geisel genommen. Wie das Drama endet? Das hat der Vorschau-Clip nicht verraten, allerdings fällt ein Schuss und Jenny bricht weinend über einer Person zusammen. Kommt also tatsächlich eine Figur in der Jubiläumsfolge ums Leben?

Eine Hochzeit, bei der Jenny einen geliebten Menschen verliert? Langjährigen "Alles was zählt"-Fans dürfte das bekannt vorkommen. Vor vier Jahren bei ihrer Heirat mit Komissar Erik Schulte (Alexander Wüst, 45) endete die Feier mit dem Tod des Frischvermählten. Ob der ältesten Tochter von Simone (Tatjana Clasing, 54) und Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich, 57) nun das gleiche Schicksal erneut blüht? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Igor Dolgatschew und Kaja Schmidt-Tychsen

"Alles was zählt"-Braut Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen)

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen), Erik (Alexander Wüst), Vanessa (Julia Augustin) und Ingo (André Dietz)

