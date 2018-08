Battle der Babybäuche? Hana Nitsche (32) ist inzwischen bereits im neunten Monat. Ihre runde Körpermitte bekamen die Follower der einstigen GNTM-Kandidatin erst vor Kurzem in voller Pracht zu sehen: Nur mit einem Bikini bekleidet zeigte sie sich ihren Fans im Netz. Jetzt zieht auch Bibi Heinicke (25) nach: Die YouTuberin ist mittlerweile in der 32. Schwangerschaftswoche angekommen und präsentierte ihre Kugel nun ebenfalls in knapper Schwimmbekleidung. Auch in der Instagram-Story ihres Liebsten Julian Claßen (25) setzte Bibi ihren Bauch gekonnt in Szene und machte Model Hana damit ordentlich Konkurrenz!

