Was für ein schnuckeliges Liebesgeständnis! Im Juni machte Moderatorin Bella Lesnik selbst ordentlich Schlagzeilen – statt nur über sie zu berichten. Öffentlich gab sie bekannt, seit einigen Monaten in einer Beziehung mit dem Transgender-Model Jill Deimel zu sein. Seitdem scheinen die Turteltauben ihre Liebe der ganzen Welt zeigen zu wollen: Bella Lesnik teilte nun nicht nur erneut ein süßes Pärchenbild, sondern auch besonders niedliche Zeilen!

Auf Instagram postete Bella ein Foto, das wohl an sich schon Bände spricht: Breit lachen das TV-Gesicht und der Tattoo-Freund in die Kamera. Dazu schrieb die Promi-Expertin: "Ich bin so verknallt in den Jill Deimel" – Und verdeutlichte diese Aussage zusätzlich mit Hashtags wie "Liebt euch" oder "Liebe gewinnt".

Nicht nur ihre Fans sind in zahlreichen Kommentaren hin und weg von Bella und ihrem Jill! Erst kürzlich outeten sich auch Bellas RTL-Kolleginnen als absolute Supporter des jungen Glücks: "Ich finde, das ist ein supertolles Paar und die wirken sehr glücklich. Ich finde auch toll, wie offen die damit umgehen. Hauptsache Liebe", schwärmte Eva Imhof (40) im Promiflash-Interview.

MG RTL D / Guido Engels Bella Lesnik, RTL-Moderatorin

Instagram / bella_lesnik Jill Deimel und Bella Lesnik

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Jill Deimel und Bella Lesnik bei der Guido Maria Kretschmer-Show

