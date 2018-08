Er scheint wohl nicht so sehr an Nadine Klein (32) gehangen zu haben! Seit Mittwoch ist für Rafi Rachek Schluss bei Die Bachelorette. Nachdem der Personal Trainer in der dritten Nacht der Rosen als Letzter sein Schnittblümchen in der Hand hielt, suchte er am Morgen darauf direkt das Weite und verließ die Männervilla. Stattdessen turtelt Rafi jetzt mit einer heißen Blondine!

Kurz nach seinem Ausstieg teilte der Kölner auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem er am mallorquinischen Strand entspannt – und zwar in ziemlich attraktiver, weiblicher Begleitung. Beherzt schlingt Rafi seinen Arm um seine schöne Gespielin, lehnt verschmust seinen Kopf gegen ihren und versah den Post obendrein auch noch mit dem Hashtag "#heutebekommichmeinerose". Ist das Muskelpaket so kurz nach den Kuppelshow-Dreharbeiten etwa tatsächlich wieder vergeben? Wohl eher nicht! "Leute, er ist nur ein Kumpel. Wir kennen uns seit Jahren", kommentierte Rafis Bikini-Babe das Foto.

Dennoch scheint sein "Die Bachelorette"-Aus dem Erfinder des Schulterkusses nicht allzu sehr aufs Gemüt geschlagen zu haben. "Ich habe gemerkt, dass ich und Nadine nicht zusammenpassen und ich hatte das Gefühl, dass sie sich schon längst für Alexander entschieden hat", erklärte Rafi in einem früheren Post. Tatsächlich zählt Alex Hindersmann derzeit zu den absoluten Favoriten auf die letzte Rose. Mittlerweile scheint Rafi das aber nur noch herzlich wenig zu jucken!

MG RTL D Rafi, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Nadine Klein mit "Die Bachelorette"-Kandidat Rafi

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

