Gerade erst wurde es bestätigt: Katja Krasavice (22) wird in der nächsten Promi Big Brother-Staffel mitmachen. Die YouTuberin, die in ihren Videos vor allem Sex, Orgasmen und Co. thematisiert, könnte schon bald für reichlich Wirbel im Starcontainer sorgen. Schließlich steht auch die Teilnahme von Ex-DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) und Marienhof-Sternchen Nicole Belstler-Boettcher (55) fest – und die sind nicht gerade für ihre Vorliebe für nackte Haut bekannt. Ein Ankündigungsfoto der Kultblondine hat nun schon einen kleinen Einblick in ihren PBB-Alltag gegeben.

"Es ist raus! Ich ziehe ins 'Promi Big Brother'-Haus ein!", freute sich die 21-Jährige auf Instagram. Auf dem dazugehörigen Schnappschuss sitzt Katja mit geflochtenen Zöpfen, riesigen Ohrringen und natürlich splitterfasernackt auf einem Stuhl und verschränkt ihre Beine. Neben ihr, in der gleichen Position und mit der gleichen Frisur, sieht man ein Püppchen. Damit spielt die Nacktschnecke auf den “Promi Big Brother”-Trailer an, in dem die Teilnehmer als Barbie-Puppen dargestellt wurden, um genug Spannung zu wahren.

Ihre Fans scheinen von Katjas Teilnahme zumindest mehr als begeistert zu sein. "Du bist der einzige Grund, warum ich das dieses Jahr konsequent gucken werde", "Endlich lohnt es sich, mal wieder den Fernseher anzuschalten" und "Das wird die beste Staffel, wenn du dabei bist", lauten nur einige freudige Kommentare ihrer Abonnenten.

