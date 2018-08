Erika Christensen (35) im Babyglück: Am Freitag gab die frischgebackene Mama im Netz bekannt, dass auch ihr zweites Baby endlich das Licht der Welt erblickt hat. Da sie schon während ihrer Schwangerschaft immer wieder Babybauch-Pics postete, ließ sie es sich natürlich auch nicht nehmen, noch am Tag der Geburt das erste Foto mit ihrer Polly im Netz zu posten. Schließlich ist ihre Kleine auf ganz besonderem Wege auf die Welt gekommen.

"Die Geburt wird in die Familiengeschichte eingehen, denn ihr eigener, unglaublicher Papa hat bei der Entbindung geholfen", schwärmte die "Parenthood"-Schauspielerin auf Instagram. Sie habe die ganze Zeit nicht bemerkt, dass es mit der Geburt schon losgeht. Letztendlich haben der Arzt und Erikas Mama ihr Appartement erst erreicht, als die 3400 Gramm schwere Polly schon längst auf der Welt war. Doch die Unterstützung ihres Mannes in einem so wichtigen Moment, scheint ihr sowieso viel mehr zu bedeuten.

In ihrer Instagram-Story postete sie zusätzlich ein Foto, auf dem ihre Jüngste ganz entspannt auf ihrer Brust schläft. Glücklich und etwas erschöpft lächelt Erika auf dem Schnappschuss in die Kamera.

Instagram / erikachristensen Cole Maness, Erika Christensen und ihre Tochter Shane

Instagram / erikachristensen Cole Maness, Erika Christensen und ihre Tochter Polly

Instagram / erikachristensen Polly und Erika Christensen

