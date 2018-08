Nimmt die Hochzeit von Jennifer Steinkamp (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 37) ein ähnlich tragisches Ende wie die vor vier Jahren? Damals kam ihr Zukünftiger am Tag der Trauung bei einem Unfall ums Leben. In der Alles was zählt-Jubiläumsfolge wird die Geschäftsführerin von Steinkamp Sport & Wellness nun mit ihrem Liebsten Deniz Öztürk (gespielt von Igor Dolgatschew, 34) vor den Altar treten. Aber die Feierlichkeiten nehmen eine dramatische Wendung: Es fallen Schüsse und aktuelle Bilder deuten an, dass es den Bräutigam erwischen könnte.

Schon vor wenigen Tagen verriet ein kurzer RTL-Vorschau-Clip, dass Jenny an ihrem Hochzeitstag womöglich einen geliebten Menschen verliert. Darin war allerdings nicht zu sehen, über wem sie weinend zusammenbricht. Jetzt gibt es neue Aufnahmen, die zeigen: Die Braut beugt sich über ihren Zukünftigen. Leblos liegt Deniz bäuchlings auf dem Boden, während sie neben ihm kniet und ihm die Hand auf den Rücken legt.

Mittlerweile dürfte auch klar sein, wer der Schütze ist: Zuhälter Ralf Rottmann (gespielt von Marko Dyrlich). Der ist nach seiner Haftstrafe wegen Geldwäsche und Menschenhandels aus dem Gefängnis ausgebrochen und will sich nun an der Familie Steinkamp dafür rächen, dass sie seine Straftaten auffliegen lassen hat. In der Folge vom 14. August suchte er Jenny schon bewaffnet in ihrem Zimmer auf. Wie genau es zum Schusswechsel bei den Feierlichkeiten kommt, erfahren die TV-Zuschauer aber erst in der Highlight-Episode am 15. August ab 19.05 Uhr auf RTL.

MG RTL D Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen) an ihrer Hochzeit bei "Alles was zählt"

Anzeige

MG RTL D / Kai Schulz Dennis (Igor Dolgatschew) und Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) in der AWZ-Jubiläumsfolge

Anzeige

MG RTL D / Kai Schulz Jenny, Rottmann, Ekaterina und Ben in der 3000. "Alles was zählt"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de