Franziska Benz (29) zeigt sich komplett unverhüllt! Die Schauspielerin ist heute Abend in der 3000. Folge von Alles was zählt als Michelle Bauer zu sehen. Neben der Jubiläumsausgabe ihrer Vorabendsendung hat die Brünette auch einen persönlichen Triumph zu feiern: Ganz Deutschland kann ab sofort ihr Cover-Shooting für den Playboy bewundern! Die 29-jährige Beauty hat Promiflash von ihrer einzigartigen Erfahrung mit dem Männermagazin berichtet!

Durch einen Schnappschuss auf Instagram wurde die Zeitschrift auf die Soap-Darstellerin aufmerksam: "Ich habe mal ein Bild gepostet, wo man mich in der Badewanne sieht, also von hinten, nur den Rücken gezeigt. Einen Tag später kam dann die Playboy-Anfrage", offenbarte Franziska im Promiflash-Interview. Die Hundebesitzerin war sofort Feuer und Flamme und hat sich aus dem Bauch heraus dazu entschlossen, das Angebot anzunehmen – eine goldrichtige Entscheidung. "Ich war in Südafrika und habe da das wunderbare Shooting gemacht mit einem wunderbaren Team, wo ich auch keine Berührungsängste hatte. Das war eine sehr positive Erfahrung, an die ich mein Leben lang mit guten Gefühlen zurückdenken werde."

Franziska ist mit ihren Bildern total zufrieden – sie freut sich über die ästhetischen Aufnahmen ihres Körpers. Bevor diese für das Magazin ausgewählt wurden, durfte die gebürtige Würzburgerin ihre liebsten Pics sogar selbst herauspicken.

Instagram / la.francine Franziska Benz, Schauspielerin

Cinamon Red/WENN.com Franziska Benz beim "Alles was zählt"-Photocall in Köln

Instagram / la.francine Franziska Benz, deutsche Schauspielerin

