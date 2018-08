Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (28) scheinen es richtig ernst zu meinen! Erst seit wenigen Wochen sind die beiden Turteltauben ein Paar – trotzdem hofft ihr Familien- und Freundeskreis schon auf eine baldige Verlobung. Bis es so weit ist, werden der "Guardians of the Galaxy"-Star und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (71) es anscheinend ziemlich spannend halten: Chris und Katherine wollen bis zur Hochzeit warten, bevor sie zum ersten Mal miteinander schlafen!

Das will das OK! Magazine von einem Insider erfahren haben. "Beide sind tief religiös und glauben, dass Sex für die Ehe aufgehoben werden sollte, aber sie haben nichts dagegen, Zuneigung zu zeigen." Das Pärchen wolle einfach alles richtig angehen: "Katherine will etwas Ernsthaftes mit einem Mann, der auf eine Langzeitbeziehung aus ist, und Chris erfüllt all ihre Anforderungen."

Vermutlich will Chris nach seiner Scheidung von Anna Faris (41) im vergangenen Jahr so dafür sorgen, dass seine jetzige Beziehung halten wird. "Er kümmert sich rührend um Katherine und will es nicht vermasseln", verriet die Quelle weiter. Hättet ihr gedacht, dass die zwei mit dem ersten Schäferstündchen warten wollen? Stimmt ab!

Stuart C. Wilson/Getty Images Chris Pratt bei einem Pressetermin zu "Jurassic World: Fallen Kingdom"

Getty Images Katherine Schwarzenegger bei einer Veranstaltung in Kalifornien

Alberto E. Rodriguez / Staff Chris Pratt bei einem Event in Hollywood

