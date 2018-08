Julia Anna Friess (28) hat doch noch ihre große Liebe gefunden! Im vergangenen Jahr nahm die hübsche Brünette noch an der Kuppelshow Der Bachelor teil und kämpfte um die Gunst von Sebastian Pannek (32). Auch wenn es mit dem Rosenkavalier nicht klappen wollte, fand die Influencerin schließlich wieder zu ihrem Ex-Freund zurück! Schwer verliebt beschlossen die beiden, Nägel mit Köpfen zu machen: Am Donnerstag hat Julia nun geheiratet!

Gegenüber Promiflash berichtete die Musicaldarstellerin jetzt von ihrem großen Tag: Ganz traditionell gab Julia ihrem Schatz das Jawort in einem Traum aus Weiß! Nur der engste Vertrautenkreis durfte an der Zeremonie im pfälzischen Waldsassen teilnehmen. Um es vorher spannend zu halten, verbrachte das Paar die letzten Stunden vor der Feier noch getrennt – für die Hochzeitsnacht mieteten die Frischvermählten dann eine Präsidentensuite!

Auch wenn am Ende alles rund zu laufen schien – zuvor hatte Julia sich megaviel Stress gemacht: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin verwandelte sich während der Vorbereitungen sogar in eine Braut-Zilla, wie sie Promiflash in einem Interview verraten hatte. Wie gefallen euch die Fotos?

Peter Langgärtner Musicaldarstellerin Julia Anna Friess bei ihrer Hochzeit

Peter Langgärtner Ex-Bachelor-Kandidatin Julia Anna Friess bei ihrer Hochzeit, August 2018

Peter Langgärtner Ex-Bachelor-Kandidatin Julia Anna Friess bei ihrer Hochzeit, August 2018

