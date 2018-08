Hat Rafi Rachek ein neues Flirtopfer im Visier? Bei Die Bachelorette konnte er mit seiner Anmachstrategie nicht so richtig punkten. Der Personal Trainer wurde einfach das Gefühl nicht los, dass sich Nadine Klein (32) längst in seinen Kontrahenten Alexander Hindersmann verknallt hatte. Daher verließ er die Kuppelshow freiwillig. Über diese Enttäuschung scheint der 28-Jährige mittlerweile aber längst hinweg zu sein. In einem Kölner Klub tanzt er jetzt nämlich ziemlich wild mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin Gerda Lewis (25) und ihrer BFF Doreen Petrova. "Warum die Bachelorette wollen? Wenn ich Germany’s next Topmodel habe", disst er zudem ganz nebenbei die Rosenkavalierin Nadine.

