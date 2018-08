Aus dem sexy Bob wird eine echte Walle-Walle-Mähne! Als erfolgreiche Unternehmerin mit ihrer eigenen Beauty-Linie ist Kylie Jenner (21) in Sachen Styling ein echter Vollprofi. Besonders, was ihre Frisuren angeht, probiert sich die Mama der kleinen Stormi Webster immer wieder neu aus – bleibt ihren Looks nie lange treu. So auch jetzt! Nachdem Kylie ihren Fans erst vor wenigen Tagen ihren neuen blonden Kurzhaarschnitt präsentiert hatte, setzt sie jetzt auf ein deutliches Stück mehr Länge!

Bereits zu Beginn des Monats und damit pünktlich zu ihrem 21. Geburtstag hatte sich Kylie von ihrer Naturhaarfarbe verabschiedet – und sich auf Instagram und Co. als Blondine mit Endlos-Zopf gezeigt. Ein paar Tage später überraschte sie ihre Follower dann mit einem verführerischen blonden Bob. Anders als ihre Fans scheint Kylie von diesem Styling jedoch nicht allzu sehr begeistert gewesen zu sein. Das Ergebnis: eine erneute Haarverlängerung! Mit der zeigte sie sich jetzt beim Verlassen eines Restaurants in New York.

Mit welcher Verwandlung Kylie ihre Bewunderer wohl als Nächstes überraschen wird? Zusammen mit Freund und Kindsvater Travis Scott (26) wird das Frisuren-Chamäleon schließlich am Dienstag bei den alljährlichen Video Music Awards im Big Apple erwartet. Auch dort wird die Beauty ganz genau wissen, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Splash News Kylie Jenner, Unternehmerin

Neilson Barnard/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

