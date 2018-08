Endlich zurück am Fürstenhof! Seit 2013 begeistert Christin Balogh (32) in ihrer Rolle als Köchin Tina Kessler die Sturm der Liebe-Fans. In den letzten fünf Monaten mussten die Zuschauer allerdings auf die liebenswerte Figur verzichten, denn die Schauspielerin musste eine Zwangsdrehpause einlegen. Der Grund: Der Soap-Star musste aus gesundheitlichen Gründen eine berufliche Auszeit nehmen. Allerdings gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Denn der TV-Star ist inzwischen nicht nur auskuriert, sondern ab heute auch wieder bei "Sturm der Liebe" zu sehen!

Das schockierende Foto, das Christin am Tropf hängend im Krankenhaus zeigte, liegt inzwischen fast ein halbes Jahr zurück. Woran die Tina-Darstellerin erkrankt war, möchte sie nicht verraten. Allerdings gab sie preis, dass der Heilungsprozess nach ihrer Operation mehr Zeit beansprucht hat als geplant. Mittlerweile ist die Wahlmünchnerin gesundheitlich allerdings über den Berg – und steht schon seit Anfang Juni wieder für "Sturm der Liebe" vor der Kamera. Da die Episoden allerdings erst acht Wochen nach dem Dreh ausgestrahlt werden, mussten sich die Fans noch etwas gedulden, bis ihr Serienliebling wieder über die deutschen Bildschirme flimmert – bis jetzt.

Mit einem Foto von den Anfängen ihrer Telenovela-Zeit als Zimmermädchen meldete sich die gebürtige Magdeburgerin am Sonntagabend bei ihren Fans auf Instagram: "Ab morgen (Montag, 20. August 2018, Anm. d. Red.) 15:10 Uhr kesslert es wieder am Fürstenhof. Ich will sagen: Die Zwangspause ist vorbei. Einen schönen Wochenstart wünsche ich euch!" Freut ihr euch, dass Christins Charakter Tina wieder den Kochlöffel im Fünfsternehotel schwingt? Stimmt ab!

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

Instagram / Christin_balogh_official Larissa Marolt und Christin Balogh im Juni 2018 in den Bavaria Filmstudios

Anzeige

Instagram / Christin_balogh_official Christin Balogh im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / christin_balogh_official Christin Balogh nach ihrer Krankheitspause zurück am "Sturm der Liebe"-Set in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de