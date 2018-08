Es war die unfassbare Enthüllung zu Beginn der sechsten Promi Big Brother-Staffel: Sophia Vegas (30), die Ex des Rotlichtkönigs Bert Wollersheim (67), ist in freudiger Erwartung! Gemeinsam mit elf anderen Promis stellt sich die Powerblondine seit vergangenem Freitag den täglichen Herausforderungen der härtesten Herberge Deutschlands. Was nach ihrer Schwangerschaftsbeichte vor laufenden Kameras allerdings zum viel größeren Problem werden könnte: Wie steht es bei der Wahlamerikanerin eigentlich um ihren Körper, in den sie doch so viel hineininvestiert hat?

Für ihren ganz persönlichen Traumbody war der 30-Jährigen in der Vergangenheit kein Preis zu hoch. Zweimal hat sie sich für ihren Allerwertesten unters Messer gelegt, dreimal hat sie sich die Brüste machen lassen und selbst vor einer Rippenentfernung schreckte die gebürtige Berlinerin nicht zurück. Bringt das heranwachsende Baby in ihrem Bauch das alles jetzt in Gefahr? Immerhin verzichtet sie neuerdings sogar auf ihr Korsett. Auf die Frage, ob ihr After-Baby-Body Sophia Sorge bereite, antwortete ihr bester Freund Dominik Jurczek in Promi Big Brother – Die Late Night Show: "Was uns aufgefallen ist: Sie hat sich im letzten halben Jahr verändert von ihrem Charakter her. Nachdem sie Dan kennengelernt hatte, wurde sie nach und nach familienbewusster."

Damit dürfte der Pilot nicht ganz unrecht haben. Sophia selbst hat in ihrem aktuellen Zuhause, der Baustelle, preisgegeben: "Ich habe mir schon knapp nach der OP geschworen, ich mache keine Eingriffe mehr". Angst um ihre Figur klingt anders: Sophie scheint ihre neue Rolle als Mutter voll und ganz zu genießen.

Facebook / Sophia Wollersheim Sophia Vegas

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Vegas in Düsseldorf 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Star

