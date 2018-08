Bei Promi Big Brother geht es in diesem Jahr wieder einmal heiß her! So sorgte Sophia Vegas (30) mit ihren Baby-News für eine riesige Überraschung. Auch das erste Aufeinandertreffen von Ex-Bachelor Daniel Völz (33) und seiner angeblichen Affäre Chethrin Schulze (25) war äußerst pikant. Doch nicht nur die ausgestrahlten Szenen sorgten bisher für bestes Trash-TV-Entertainment. Die nicht im Fernsehen gezeigten Aufnahmen haben es ebenfalls in sich. Da plauderte Chethrin zum Beispiel aus dem Sex-Nähkästchen.

In einem Video, das Sat.1 nun lediglich auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, packt die Blondine über ihre Zeit bei der Kuppelshow Love Island aus. In der vergangenen Staffel im Spätsommer 2017 verguckte sie sich in Co-Teilnehmer Mike Heiter. Die beiden hatten sogar ein heißes Schäferstündchen vor laufenden Kameras. "Wenn die gemerkt haben, ooh, da geht aber einiges, dann kam eine Nachricht: 'Chethrin, du verbringst heute die Nacht im Liebesnest. Wen möchtest du gerne mitnehmen?'", erzählte die 25-Jährige ihrer neugierigen PBB-Mitbewohnerin Katja Krasavice (22). In einem Separee mit Champagner und Rosenblättern konnte es dann, unter öffentlicher Beobachtung natürlich, mit dem Auserwählten zur Sache gehen.

Doch Chethrin und ihre Liebes-Mitstreiter wurden durchaus kreativ, wenn ihnen nach einem ungestörten Techtelmechtel war: "Manche haben es unter der Dusche gemacht, manche haben sich eine Höhle gebaut." Mit TV-Sex kennt sich die Ex-Curvy Supermodel-Kandidatin also aus. Ob es auch bei PBB dazu kommen wird?

