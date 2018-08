Werden bei Die Bachelorette so kurz vor Schluss etwa andere Geschütze aufgefahren? Mit Alexander Hindersmann, Filip Pavlovic, Maxim Sachraj (29), Brian Dwyer, Chris Kunkel und Daniel Lott buhlen nur noch sechs Männer um das Herz der Rosen-Lady Nadine Klein (32). Da sich die paradiesische Zeit auf Korfu allmählich dem Ende zuneigt, steigt der Druck: Wer wird es bis zu den Homedates schaffen? Beim allerletzten Gruppendate stellt die Traumfrau die Nerven der Boys noch einmal gehörig auf die Probe – die lassen nichts anbrennen und ziehen kurzerhand blank!

Am Mittwochabend lädt die Wahlberlinerin alle übrigen Jungs zum gemeinsamen Date ein – zwei davon müssen anschließend ohne Rose nach Deutschland zurückkehren. Auf einer romantischen Katamaranfahrt mit anschließendem Survival-Camping am Lagerfeuer nutzt die 32-Jährige die Gunst der Stunde, um ihren potenziellen Mr. Rights noch einmal kräftig auf den Zahn zu fühlen. Dabei verrät der Vorspann: Es wird brodelnd heiß! Die Herrschaften legen sich ein letztes Mal so richtig ins Zeug und setzen ihren Allerwertesten gekonnt in Szene. "Jetzt geht's um die Wurst", trifft es Kuppel-Kandidat Brian auf den Punkt. Ein wenig forscher lauten da Filips Worte: "Ach, weißt du was? Fu** off!" Wen oder was der Hamburger Fitnesstrainer damit meinte, ist noch ungewiss.

Wenn es nach ihm ginge, soll seine Rosen-Reise jedenfalls noch nicht zu Ende sein. "Ich freue mich weiterhin, dich kennenzulernen und vielleicht entdecke ich ja noch die eine oder andere Seite von dir oder du von mir", lauteten die emotionalen Zeilen des leidenschaftlichen Hobbysportlers auf Instagram. Ob er die ausgebildete Musicaldarstellerin wohl seiner Familie vorstellen darf?

