Geht die dramatische Dreiecks-Beziehung von Lilly (gespielt von Iris Mareike Steen, 26), Tuner (gespielt von Thomas Drechsel, 31) und Jule (gespielt von Luise von Finckh, 24) nun in die nächste Runde? Erst vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin bekannt, dass sie nach ihrem Serien-Aus im vergangene November ans GZSZ-Set zurückkehrt. Natürlich spekulieren die Fans nun, was die angehende Krankenschwester nach Berlin führt. Erwartet sie etwa ein Baby von ihrem Ex?

In einem Instagram-Clip spielte Luise nun verschiedene Szenarien durch, die die Rückkehr ihrer Figur in den Kolle-Kiez erklären könnten. "Und zwar ist Jule im neunten Monat schwanger von Tuner und das musste sie ihm ja auch sagen", erzählte die 24-Jährigen mit ernster Miene. Danach konnte sie sich ein Schmunzeln aber nicht verkneifen und gab zu, dass dies nur eine von vielen Varianten sei. Offenbar will die Darstellerin die TV-Zuschauer noch etwas länger auf die Folter spannen. Trotzdem ist eine Schwangerschaft nicht vollkommen abwegig. Immerhin verbrachten Tuner und Jule kurz vor ihrer Abreise noch eine Nacht miteinander.

Was den Beweggrund ihrer Rolle angeht, tappen die GZSZ-Fans also weiter im Dunkeln. Doch das Comeback von Luise als Schauspielerin hat einen ganz einfachen Grund – und zwar den Ausstieg ihrer Kollegin und Serien-Schwester Linda Marlen Runge (32). "Das ist für Anni und Jule die vorerst letzte Möglichkeit, noch einmal zusammen Schwestern zu sein und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen", erzählte die Berlinerin.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Luise von Finckh und Thomas Drechsel bei GZSZ

Instagram / luisevonfinckh Luise von Finckh, Schauspielerin

MG RTL D / Rolf Baumgartner Linda Marlen Runge und Luise von Finckh

