Ging dieses freundschaftliche Angebot von Katja Krasavice (22) etwas zu weit? Erst am Montagabend sorgte die Blondine im Promi Big Brother-Container für einen provokanten Moment: Bei einem entspannten Schaumbad im Badezimmer des Luxusbereichs konnte die Erotik-YouTuberin nicht an sich halten – und befriedigte sich kurzerhand mit dem Duschkopf selber. Dabei wurde die Sexpertin von ihrer Mitstreiterin Sophia Vegas (30) überrascht – doch statt sich zu schämen, bot Katja der werdenden Mutter ein Bad in ihrer Wanne an!

Bei "Promi Big Brother" wird brüderlich geteilt – doch in das Masturbations-Wasser ihrer Mitbewohnerin steigen? Für Sophia jedenfalls stand das Angebot: Beim Betreten des Raums wurde die Ex von Bert Wollersheim (67) von Katja direkt über deren sexuelle Aktivität in Kenntnis gesetzt. Etwas überrumpelt von der ungebetenen Info erklärte sie ohne ein Zögern: "Wenn du fertig bist, dann will ich da rein!", worauf die 22-Jährige ihr das Badebecken anpries. Ist das noch Busenfreundschaft – oder schon eklig?

Dass Katja in Sachen Sex sowieso keine Hemmungen hat, bewies die Nacktschnecke schon am ersten Abend während der Show – und plauderte mit Love Island-Star Chethrin Schulze (25) locker über ihre letzten Bettgenossen. Was sagt ihr: Ist Katjas Badewannen-Angebot eklig – oder nur nett gemeint? Stimmt unten ab.

Instagram / Katjakrasavice.mrsbitch YouTube-Star Katja Krasavice

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

Promi Big Brother, Sat. 1 Katja Krasavice und Katja Krasavice im "Promi Big Brother"-Haus



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de