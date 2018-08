Sie sorgt in diesem Jahr bei Promi Big Brother für eine gehörige Portion Sex! Katja Krasavice (22) schaffte es mit ihrer Selbstbefriedigungseinlage im Gemeinschaftsbad des Containerhauses sogar in die britische Presse. Im Vereinigten Königreich zeigte man sich erstaunt über so viel Schlüpfrigkeit. Möglicherweise wird die Erotik-YouTuberin aber sogar noch einen draufsetzen. Offensichtlich plant Katja tatsächlich Sex bei PBB – und hat sich dafür auch schon jemanden ausgeguckt!

Dienstagnacht durfte Chethrin Schulze (25) von der Baustelle wieder in den Bereich der Villa ziehen. Dort war sie mit Neu-BFF Katja wiedervereint. Wie bei Promi Big Brother - Die Late Night Show später zu sehen war, kam es direkt zur pikanten Plauderei zwischen der Ex-Love Island-Kandidatin und der "Doggy"-Interpretin. "Ich habe das jetzt aufgegeben mit den Jungs. Das macht doch eh keiner", stellte Katja resigniert fest. Dabei wurde schnell klar, dass sie offenbar auf ein heißes Schäferstündchen vor laufenden Kameras scharf war.

Einen potenziellen Kandidaten dafür hatte sie ebenfalls schon im Kopf: Umut Kekilli (34)! Mit dem Fußballer wollte sie zwischen den Laken verschwinden, machte sich im Gespräch mit Chethrin allerdings wenig Hoffnung: "Aber der hat ja eine und das ist voll langweilig." Schließlich grübelte das Damenduo, ob Umut nun vergeben sei oder einfach nur viel von seiner Exfreundin Natascha Ochsenknecht (54) erzähle. In den kommenden Tagen wird sich wohl zeigen, ob Katja es trotzdem weiter bei Umut versucht.

Instagram / Katjakrasavice.mrsbitch YouTube-Star Katja Krasavice

SAT.1/Willi Weber Ex-Kicker Umut Kekilli

SAT.1/Marc Rehbeck Chethrin Schulze, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de