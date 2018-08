Das hat es also mit ihrer Social-Media-Pause auf sich! Vor wenigen Wochen kündigte Svenja von Wrese an, sich eine kleine Auszeit von den sozialen Netzwerken gönnen zu wollen. Seither müssen ihre mittlerweile fast 80.000 Follower sich mit wesentlich weniger Updates der diesjährigen Bachelor-Finalistin zufriedengeben. Wie sich nun herausstellt, gibt es dafür auch einen triftigen Grund – Svenja leidet an Depressionen.

Das offenbarte die Blondine ihren Fans höchstpersönlich in einer Fragerunde via Instagram-Story. "Es fühlt sich an, als würde ich eine Schwere in meiner Seele tragen, von der ich nicht loskomme. Dieses Gefühl lähmt mich und sorgt dafür, dass ich die Freude und das Interesse an allem verliere, was mir zuvor eigentlich etwas bedeutet hatte", beschrieb Svenja ihren aktuellen Zustand. Ob der mediale Druck der vergangenen Monate damit etwas zu tun haben könnte?

Schließlich war Svenja bis vor ein paar Wochen auch noch bei Bachelor in Paradise zu sehen – und erlebte dort, wie zuvor auch schon bei "Der Bachelor", vor laufenden Kameras eine Liebespleite. Nun deutet alles darauf hin, dass der Kuppelshow-Star sich wegen seines seelischen Leidens in Behandlung befindet: In ihrer Story gab Svenja anderen Usern Tipps, wie und wo man in so einer Situation am schnellsten stationäre Hilfe bekommt.

svenjavonwrese / Instagram Instagram-Story von Svenja von Wrese

MG RTL D / Arya Shirazi Svenja von Wrese bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Svenja von Wrese im Bachelor-Finale

