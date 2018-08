Sex bleibt mit Babybauch auf der Strecke? Von wegen! Ex-Der Bachelor-Girl Denise Kappès (28) ist im neunten Monat schwanger – und frisch verliebt. Wie sie zum Thema Intimität in der Schwangerschaft steht, hat die Mama in spe im Gespräch mit Promilfash verraten: "Wenn aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht und man sich dabei noch gut fühlt, und da keine Akrobatik im Bett macht, [...] sollte Sex in der Schwangerschaft kein Problem sein."

