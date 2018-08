Katja Krasavice (22) hat bei Promi Big Brother besonders viel Spaß! Die Erotik-YouTuberin ist dafür bekannt, dass sie auch vor laufenden Kameras ihrem Sextrieb ohne Hemmungen nachgeht. Bereits vor einigen Tagen befriedigte sie sich ungeniert in der Badewanne des Luxusbereichs. Nun übermannte die 22-Jährige offenbar erneut die Lust: Während einer entspannten Whirlpoolsession machte es sich der Webstar selbst – und zwar in Anwesenheit seiner Mitbewohner!

In der Szene, die nicht im Fernsehen zu sehen war, veranstalteten Chethrin Schulze (25), Daniel Völz (33), Pascal Behrenbruch (33) und Katja eine kleine Poolparty. Angesichts der Blubberblasen kam das Netzsternchen wohl auf erotische Gedanken: Und so positionierte sie sich kurzerhand direkt vor den Düsen, reckte ihre Beine in die Höhe und genoss das sprudelnde Wasser. In dem Bonusclip auf der Sat.1-Homepage ist deutlich zu erkennen, dass Daniel und Pascal durchaus mitbekamen, was Katja neben ihnen am Beckenrand trieb. Besonders überrascht schienen sie von ihrer Fummelaction allerdings nicht zu sein: "Die versucht sich hier schon wieder selbst zu befriedigen", stellte der Sportler lediglich nüchtern fest.

Katjas freizügiges Verhalten im TV-Container scheint sich für die Leipzigerin auf jeden Fall auszuzahlen. Die Community des Erotiksternchens wird in den vergangenen Tagen nämlich immer größer: Seit ihrer ersten Masturbationseinlage hat sie auf Instagram bereits 10.000 Follower dazugewonnen. Was haltet ihr von Katjas Solonummern? Stimmt im Voting ab!

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer

Promi Big Brother, Sat. 1 Poolparty in der "Promi Big Brother"-Villa



