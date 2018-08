Wegen dieser abscheulichen Aufforderung klickten bei dem NFL-Star Richie Incognito die Handschellen! Der einstige Buffalo Bills-Offensivspieler hatte vor wenigen Tagen den Tod seines geliebten Vaters verkraften müssen. Doch statt auf der Beerdigung am vergangenen Montag seinen Dad respektvoll zu betrauern, rastete der einstige Profisportler vollkommen aus: Richie soll einen Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens unter Androhung von Gewalt aufgefordert haben, seinem verstorbenen Elternteil den Kopf abzutrennen!

Wie TMZ berichtete, fand das unfassbare Szenario in Scottsdale Arizona statt. Laut des Polizeiberichts, der dem Online-Portal vorliegt, habe ein Mitarbeiter Richie auf Wunsch der Familie untersagt, an der Trauerfeier teilzunehmen. Der Grund: In den letzten Tagen soll sich der 35-Jährige unberechenbar verhalten haben. Das seine Verwandtschaft mit dieser Einschätzung Recht behalten sollte, bewies seine unglaubliche Reaktion: Richie habe nicht nur gewollt, dass sein Gegenüber seinem Vater zu Forschungszwecken dessen Haupt abschneidet. Er soll dem Personal sogar damit gedroht haben, ein Auto voller Schusswaffen vor der Tür stehen zu haben und diese auch benutzen zu wollen, sollte ihm nicht Folge geleistet werden! In Todesangst habe sich der Mitarbeiter dann in einem sicheren Raum verbarrikadiert, bevor Richie endlich festgenommen werden konnte.

Tatsächlich fand die Polizei im Truck des ehemaligen NFL-Spielers drei Gewehre, zwei Handfeuerwaffen und einen Schalldämpfer. Wegen Ruhestörung und Bedrohung wurde Richie dann in eine Gefängniszelle verfrachtet. Doch schon nach einer Nacht kam er dank Kaution seiner Familie wieder auf freien Fuß. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der US-Amerikaner so irrational und unberechenbar verhielt. Im Mai war Richie schon einmal festgenommen worden, weil er einen Fitness-Studio-Gast heftig bedroht hatte. Damals war er sogar kurz unfreiwillig in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert worden, er hatte diese aber kurz darauf wieder verlassen dürfen.

