Mann oder Frau – für Laura Wölki (24) spielt's keine Rolle! Den Berlin - Tag & Nacht-Fans ist die Schauspielerin wohl besser unter dem Namen Mandy bekannt: In der Serie spannte sie ihrer Friseur-Kollegin Paula (Laura Maack) den Mann aus – und verlobte sich rasch danach mit ihm. Im echten Leben lässt es Laura zwar deutlich langsamer angehen, hat mittlerweile aber auch dort ihr Glück gefunden. Jetzt offenbart sie ihren Fans nicht nur ihre neue Liebe, sondern gleichzeitig auch, wie es um ihre sexuelle Orientierung steht!

Anzeichen für eine neue Beziehung gab es in den vergangenen Tagen zur Genüge: Immer wieder zeigte sich die Schönheit mit einer blonden Frau an ihrer Seite. Jetzt macht Laura reinen Tisch: Auf Nachfrage eines Followers gab sie in ihrer Instagram-Story bekannt, aktuell mit einer Frau zusammen zu sein. Klar, dass die Fans bei diesen frohen Neuigkeiten direkt mehr erfahren wollen: "Mich würde es interessieren, ob du lesbisch oder bi bist?", fragt ein User. "Bi", lautet Lauras klare Antwort.

Dass die 24-Jährige total verliebt ist, deutete sie bereits im Juli im Promiflash-Interview an. So richtig mit der Sprache rausrücken wollte sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht: "Ich bin zurzeit glücklich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen." Nun scheint es bei ihr und ihrer Liebsten also schon so ernst zu sein, dass sie die tollen Nachrichten mit der ganzen Welt teilen möchte.

RTL II "Berlin - Tag & Nacht"-Mandy

Anzeige

Instagram / laurawoelki Screenshot aus Laura Wölkis Instagram-Story

Anzeige

Instagram / laurawoelki Laura Wölki, BTN-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de