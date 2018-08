Bahnt sich etwa eine neue GZSZ-Liebesgeschichte an? In den vergangenen Wochen stand vor allem eine Story im Mittelpunkt: Leon (Daniel Fehlow, 43) hatte seine Frau Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) mit Maren (Eva Mona Rodekirchen, 42) betrogen – die obendrein auch noch schwanger vom Koch ist! Nach der Trennung von ihrem vermeintlichen Mr. Right scheint Sophie jetzt mit einem Mann anzubandeln, den die Zuschauer wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hatten: Landet sie mit Jonas (Felix van Deventer, 22) im Bett?

Auf der offiziellen Twitter-Seite teilte RTL einen Schnappschuss, der einen intimen Moment zwischen der Modeliebhaberin und dem Späti-Mitarbeiter zeigt: Die beiden liegen anscheinend zusammen im Bett und schauen sich tief in den Augen. "Sophie und Jonas? Ist das wirklich wahr?!", heizen die Verantwortlichen die Flirtgerüchte ordentlich weiter an! Und auch die Vorschau auf die kommenden Folgen lässt vermuten, dass zwischen der Blondine und dem Blondschopf, der ausgerechnet der Sohn von Maren ist, bald mehr laufen könnte! Im Späti kassiert Jonas seine vermeintliche Affäre ab, siezt sie währenddessen. "Würdest du mich bitte duzen? Du hast mich nackt gesehen", erwidert Sophie daraufhin. Der Hobby-DJ verspricht ihr später noch, dass "das" natürlich unter ihnen bleibe.

Im RTL-Interview wurde Jonas-Darsteller Felix auf die offensichtlich verzwickte Situation angesprochen, die darauf hindeutet, dass Sophie und Jonas Sex gehabt haben könnten. "Es ist passiert, man kann es nicht rückgängig machen. Aber es war ja anscheinend auch schön für sie", gab sich der Daily-Hottie geheimnisvoll. Was zwischen den beiden läuft, erfahren die Zuschauer in der nächsten Woche.

