Katja Krasavice (22) spaltet das Promi Big Brother-Publikum! Die YouTuberin sorgte vor einigen Tagen für einen handfesten Skandal im TV-Container. Völlig ungeniert befriedigte sie sich vor laufenden Kameras in der Badewanne des Luxusbereichs selbst. Damit löste sie nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch unter ihren Erotikkolleginnen eine heiße Diskussion aus: Tatsächlich sind nicht alle Pornosternchen von ihrem freizügigen Verhalten begeistert!

Aische Pervers (32) zählt offenbar zu Katjas größten Kritikern: In einem Bild-Interview erklärt sie, dass sie die Leipzigerin zwar total nett fände, mit ihrer Sexaction im "Promi Big Brother"-Haus könne sie aber nicht bei ihr punkten. "Die Selbstbefriedigungsnummer ist peinlich. Aber es ist halt ihre Masche", fällt sie ein gnadenloses Urteil. Ihre Kollegin Texas Patti schließt sich dieser Einschätzung an. Ihrer Meinung nach wolle Katja mit ihrer Pornomasche nur Promo abstauben. "Sie ist ein junges Ding, das das Thema Sex und Porno als Zugpferd nimmt. Sorry, aber mehr als Knutschen und es sich selbst machen, ohne dass man was sieht, hab ich von ihr noch nicht gefunden. Für mich ist das nicht gerade pornös", erklärt die 36-Jährige.

Doch unter den deutschen Erotikstars finden sich auch einige Katja-Fans. Allen voran Lucy Cat ist von dem TV-Auftritt der Blondine total geflasht: "Katja schlägt sich im Promi BB-Haus super. Sie ist genauso, wie ich sie vor drei Jahren kennengelernt habe. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, das gefällt mir", schwärmt sie von der 22-Jährigen. Auch Lexy Roxx findet nur positive Worte über Katja: "Sie macht das sehr professionell und clever. Das wurde von ihr erwartet und sie liefert", lobt sie die YouTuberin.

Instagram / texaspatti; Splash News Texas Patti und Aische Pervers

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer

Instagram / lexyroxx; Instagram / lucycatofficial Lexy Roxx und Lucy Cat



