Heute geht es mit dunklen Wolken über dem VIP-Container bei Promi Big Brother weiter: Während sich der Kicker Umut Kekilli (34) gestern mit Knatsch von seinem ehemaligen Konkurrenten Alphonso Williams (56) verabschiedete, teilt dieser in der heutigen Folge mächtig aus. Seine Zielscheibe ist keine Geringere als das Ex-Love Island-Girl Chethrin Schulze (26): Als der Sänger mit der Blondine über ihr angeblich ausuferndes Party-Verhalten im Haus redet, nimmt er harte Worte in den Mund!

Dem Gute-Laune-Bären Alphonso vergeht jetzt offenbar die Stimmung – im Gespräch schätzt er Chethrin ein und geht sie dabei heftig an: "Du hast gesagt, du wolltest dieses Schlampen-Image von dir wegkriegen. Aber dann gehst du rüber, springst in den Whirlpool rein – da war das Luder schon wieder da! Du warst eine Schlampe." Damit spielt der 56-Jährige auf eine feuchtfröhliche Feier-Nacht in der Villa an: Am vergangenen Donnerstag näherte sich die Ex-Kuppelshow-Kandidatin dem Rosenkavalier Daniel Völz (33) nach einer gemeinsamen Nacht auf dem Sofa so richtig an. Die zwei ließen an dem Abend im Whirlpool nichts anbrennen – verknallte Blicke inklusive.

Flirt-Action hin oder her: Diese krasse Ansage möchte die 26-Jährige natürlich nicht auf sich sitzen lassen und reagiert regelrecht bestürzt darauf. Einschätzen, wie es ihr ginge, könne – wenn überhaupt – nur eine langjährige Freundin. "Aber ein Mensch, der mich seit ein paar Tagen hier rumhüpfen sieht, kann doch nicht einfach beschließen, wie mein Leben ist", stellt sie nach dem Dialog schockiert fest. Ihr Fazit: Das geht einfach gar nicht.

"Promi Big Brother", Sat.1 Alphonso Williams und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother" 2018

Anzeige

Promi Big Brother, Sat. 1 Chethrin Schulze und Daniel Völz

Anzeige

"Promi Big Brother", Sat.1 Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de