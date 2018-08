Wie Kristina Yantsen wohl auf diese heftige Lästerattacke im Promi Big Brother-Container reagiert? In der vergangenen Folge der erfolgreichen Reality-Show mit Starbesetzung ließen Love Island-Sternchen Chethrin Schulze (25) und Ex-Bachelor Daniel Völz (33) ordentlich vom Leder. Ihr Spott-Obekt: die Ex-Freundin des Rosenkavaliers mit der Reibeisenstimme, Kristina. Und das artete zu einer unfassbaren Hetz-Tirade aus! In der Late Show danach wurde die Gogo-Tänzerin mit den üblen Szenen konfrontiert – ob Kristina genauso hart gegen Chethrin zurückschoss?

Bei Promi Big Brother – Die Late Night Show musste sich die gebürtige Kasachin den unfassbaren Aussagen ihrer blonden Kontrahentin stellen. Die hatte Kristina als "Spinne", "Freak" oder sogar "dumme Sau" bezeichnet. Doch die Kuppelshow-Siegerin reagierte darauf nicht etwa ebenfalls mit üblen Beschimpfungen! "Ich habe was Schönes über mich gehört. Mich trifft das gar nicht. Null. Über was soll ich mich ärgern? Ich werde nichts über sie sagen. Was sie über mich sagt, ist ihr überlassen. Wenn sie denkt, sich auf ein solches Niveau zu begeben, dann ist das ihre Sache", erklärte sie gelassen den Moderatoren Jochen Bendel (50) und Melissa Khalaj (29).

Auch ihr einstiger Partner Daniel hatte kaum ein nettes Wort für sie übrig und verteidigte sie nach Chethrins Lästerausbruch auch nicht. Darüber war Kristina dann allerdings doch schwer enttäuscht, wie sie verriet. "Ich habe nicht erwartet, dass er so reagiert."

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag neun

Anzeige

Michelle Zillekens / WENN.com; MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de