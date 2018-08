Ob Kristina Yantsen sich jetzt bestätigt fühlt? Die diesjährige Bachelor-Gewinnerin behauptete schon vor Monaten felsenfest, Chethrin Schulze (26) sei der Grund für ihre Trennung von Rosenverteiler Daniel Völz (33). Trotzdem taten beide bei Promi Big Brother so, als wären sie sich auf der Reality-Baustelle zum allerersten Mal begegnet. Chethrins Freundeskreis enttarnte das gegenüber Promiflash aber als eiskalte Lüge – was wohl Kristina dazu sagt?

Die war am Montagabend bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf Sixx zu Gast. Die kürzliche Enthüllung, dass Daniel und Chethrin bereits seit Monaten Kontakt haben, konnte Kristina zumindest teilweise bestätigen: "Damals habe ich es gesehen, auf seinem Handy. Ich habe nur den Namen gesehen, nicht reingeguckt. Ich kenne sie nicht persönlich und weiß nicht, was da war oder ist." Dass das Love Island-Urgestein und ihr Ex schon vorher anbandelten und "den Beginn" ihrer Liebe im TV nur vorspielen, könne Kristina sich aber durchaus vorstellen: "Die ganzen Gerüchte sind nicht aus der Luft entstanden. Da muss schon was dran sein."

Eines muss man der Tänzerin mit kasachischen Wurzeln durchaus lassen – sie bleibt während ihres Auftritts im Anschluss an die Sendung vorbildlich zurückhaltend und gelassen. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, wie hart Daniel und Chethrin nur kurz zuvor über sie abgelästert hatten. "Die arme weinende Nutte" und "eine Spinne, die zu viel geschmissen hat" sind da nur zwei kleine Beispiele.

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Promiflash Kristina Yantsen, Gewinnerin von "Der Bachelor" 2018

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag neun

