Selma Blair (46) genießt die Zeit mit ihrem Sohnemann! Die schöne Schauspielerin durchlebte zuletzt eine schwere Zeit: Nach Alkohol- und Drogeneskapaden war die US-Amerikanerin während eines Flugs im Beisein ihres Kindes ausgerastet. Nun hat die Brünette ihre Probleme jedoch im Griff und konzentriert sich aufs Mama-Sein: So verbrachte sie jetzt einen spaßigen Tag mit ihrem Sohn Arthur Saint Bleick (7) im Schwimmbad – doch was veranstaltet der denn da am Pool?

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die 46-Jährige und ihren Siebenjährigen nun in einem Spaßbad in Los Angeles. Ob auf der Rutsche, im Becken oder beim Kuscheln am Rand – die beiden geben ein zuckersüßes Duo ab. Arthur scheint der Tag mit seiner Mutter sogar so viel Spaß zu machen, dass er sich kurzerhand einen Spaß erlaubt – und auf dem Bauch und Rücken seiner Mama rumprustet! Die "Eiskalte Engel"-Darstellerin nimmt es mit Humor und lacht breit in die Kamera der Fotografen.

Die intensive Zeit mit ihrer Familie scheint Selma deutlich gut zu tun. Das zeigen nicht nur die freudestrahlenden Bilder, sondern auch der letzte Meilenstein des Hollywood-Stars: Im Juni feierte sie ihre zweijährige Abstinenz mit einem Kuchen.

MOVI Inc. / MEGA Schauspielerin Selma Blair mit ihrem Sohn Arthur (von rechts) in Los Angeles

MOVI Inc. / MEGA Selma Blair und ihr Sohn Arthur im Schwimmbad

Instagram / selmablair Selma Blair feiert ihr zweites Jahr ohne Alkohol, 2018

